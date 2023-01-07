Haber hattı

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Giriş Tarihi: 7.1.2023

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Dünya Kupası ile birlikte Lionel ismi tavan yaptı
KATAR'DA düzenlenen Dünya Kupası'nın Arjantin'in şampiyonluğuyla sona ermesinden sonra Lionel Messi, ülkede adeta bir fenomen haline geldi. Marca'nın haberine göre; Sante Fe eyaletinde Aralık 2022'de doğan her 70 bebekten birine Lionel ve Lionela isimleri verildi. Yeni doğan bebeklerde bu isimlerin kullanılmasında da yüzde 700 oranında artış gerçekleştiği kaydedildi. Eylül ayına kadar sadece 6 çocuktan biri bu ismi taşıyordu. Ayrıca Julian ve Emiliano adlarına da talebin fazla olduğuna dikkat çekildi.

Micic el koydu Efes geri döndü
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, evinde ASVEL'i 78-72 mağlup etti. Hücumda etkili olan Fransız ekibi, pota altında bulduğu sayılarla ilk periyodu 19-17, devreyi de 36-29 önde tamamladı. Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan Fransızlar, 24. dakikada farkı 11 sayıya kadar çıkardı: 36-47. Micic'in basketleriyle geri dönen lacivertbeyazlılar, 37. dakikada 69-68 öne geçti. Efes, karşılaşmayı 78-72 kazanırken Micic 22 sayıyla geceye damga vurdu.

Kanser tedavisi gören Vialli hayatını kaybetti
DÜNYA futbolunun bir efsanesi daha hayata veda etti… Kanser tedavisi gören eski İtalyan futbolcu ve teknik direktör Gianluca Vialli, 58 yaşında vefat etti. Oynadığı dönemin en etkili forvetleri arasında yer alan Vialli, daha sonra Chelsea ve Watford'da teknik direktörlük yaptı. Vialli, Chelsea'nin başında UEFA Kupa Galipleri Kupası, UEFA Süper Kupa, Federasyon Kupası ve Lig Kupası'nı kaldırdı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan İtalya Milli Takımı'nda Mancini'nin yardımcılığını yapan Vialli, hastalığı nedeniyle görevden ayrılmıştı

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