Haber hattı

KATAR'DA düzenlenen Dünya Kupası'nın Arjantin'in şampiyonluğuyla sona ermesinden sonra Lionel Messi, ülkede adeta bir fenomen haline geldi. Marca'nın haberine göre;Yeni doğan bebeklerde bu isimlerin kullanılmasında da yüzde 700 oranında artış gerçekleştiği kaydedildi. Eylül ayına kadar sadece 6 çocuktan biri bu ismi taşıyordu. Ayrıcaveadlarına da talebin fazla olduğuna dikkat çekildi.THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, evinde ASVEL'i 78-72 mağlup etti. Hücumda etkili olan Fransız ekibi, pota altında bulduğu sayılarla ilk periyodu 19-17, devreyi de 36-29 önde tamamladı. Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan Fransızlar, 24. dakikada farkı 11 sayıya kadar çıkardı: 36-47. Micic'in basketleriyle geri dönen lacivertbeyazlılar, 37. dakikada 69-68 öne geçti. Efes, karşılaşmayı 78-72 kazanırkenDÜNYA futbolunun bir efsanesi daha hayata veda etti… Kanser tedavisi gören eski İtalyan futbolcu ve teknik direktör Gianluca Vialli,vefat etti. Oynadığı döneminVialli, daha sonra Chelsea ve Watford'da teknik direktörlük yaptı. Vialli, Chelsea'nin başında UEFA Kupa Galipleri Kupası, UEFA Süper Kupa, Federasyon Kupası ve Lig Kupası'nı kaldırdı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan İtalya Milli Takımı'ndaVialli, hastalığı nedeniyle görevden ayrılmıştı