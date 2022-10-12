Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:16
Eski Alman bakanın sözleri tepki çekti! "Üşüyorsanız kazak giyin" | Video 12.10.2022 | 11:33
00:49
01:06
Akaryakıt istasyonlarında grev, Fransa'da kaos yarattı | Video 12.10.2022 | 11:09
01:34
Japonya'nın Epsilon-6 roketini fırlatma girişimi başarısız oldu | Video 12.10.2022 | 10:29
01:07
Kargo uçağının kalkış sırasında iniş takımı koptu | Video 11.10.2022 | 23:54
00:52
Rusya Devlet Başkanı Putin, UAEA Başkanı Grossi ile bir araya geldi | Video 11.10.2022 | 22:33
05:26
06:20
NATO'dan flaş açıklama "Ukrayna'ya desteğimizi artıracağız" | Video 11.10.2022 | 16:25
04:02
02:19
02:19
00:09
00:44
00:15
Fransa'da binlerce kişi sokağa döküldü! Macron'un istifası isteniyor | Video 11.10.2022 | 10:06
06:02
Nansen Mülteci ödülü alan Merkel'den Türkiye'ye övgü | Video 11.10.2022 | 08:48
01:29
Julia Kasırgası Meksika’ya ilerliyor | Video 11.10.2022 | 08:48
04:17
Nobel Ekonomi Ödülü, sahiplerini buldu | Video 10.10.2022 | 14:07
01:31
İran'da petrokimya tesisi çalışanları greve gitti | Video 10.10.2022 | 14:07
01:11
SON DAKİKA! Kiev'de peş peşe 4 patlama! Zelenskiy'den flaş açıklama | Video 10.10.2022 | 09:33
07:55
SON DAKİKA: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de peş peşe patlamalar | Video 10.10.2022 | 09:11
Fransa'da rafineri çalışanlarının greve gitmesiyle daha da büyüyen enerji krizinde ülke çapında adeta kaos yaşanıyor.