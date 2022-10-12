Video Dünya Akaryakıt istasyonlarında grev, Fransa'da kaos yarattı | Video
Akaryakıt istasyonlarında grev, Fransa'da kaos yarattı | Video

Akaryakıt istasyonlarında grev, Fransa'da kaos yarattı | Video

12.10.2022 | 11:09

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Fransa'da rafineri çalışanlarının greve gitmesiyle daha da büyüyen enerji krizinde ülke çapında adeta kaos yaşanıyor.

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