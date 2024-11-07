Beyrut Uluslararası Havalimanı, İsrail saldırıları nedeniyle hasar gördü | Video
İsrail savaş uçaklarının Beyrut Uluslararası Havalimanı yakınlarına düzenlediği saldırılar nedeniyle havalimanında küçük çaplı hasar meydana geldiği bildirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:14
12:26
47. ABD Başkanı Donald Trump zafer konuşması yaptı 06.11.2024 | 10:42
00:21
00:45
ABD başkanlık seçiminde Trump 214, Harris 179 delege sayısına ulaştı | Video 06.11.2024 | 08:54
05:36
02:00
00:31
08:54
07:51
03:39
10:06
08:25
ABD Başkan Adayı Trump, seçmene seslendi | Video 03.11.2024 | 08:42
00:34
İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadından İsrail’e misilleme | Video 03.11.2024 | 08:42
03:35
01:37
Dr. Esra Albayrak Katar’da Dijitalleşme ve Ailenin Dönüşümünü anlattı 02.11.2024 | 15:26
00:12
İnsan saçına benzeyen Çin yemeği şaşırtıyor! 02.11.2024 | 14:07
01:20
00:26
Okyanusta yaşayan yüzlerce yaşındaki Grönland Köpekbalığı kamerada 01.11.2024 | 12:24
01:03
Kanseri yenen çocuk için okulda duygusal karşılama! 01.11.2024 | 10:39