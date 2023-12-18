Diplomatik kaynaklardan AB'ye vize açıklaması | Video

Diplomatik kaynaklar, Avrupa Birliği vize serbestisi süreciyle ilgili kolaylaştırıcı bir yaklaşımla görüşmelerin devam ettiğini hatırlatarak, "2024'te vize başvurularının daha hızlı sonuçlanmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.