Video Dünya Diplomatik kaynaklardan AB'ye vize açıklaması | Video
Diplomatik kaynaklardan AB'ye vize açıklaması | Video

Diplomatik kaynaklardan AB'ye vize açıklaması | Video

18.12.2023 | 15:12

Diplomatik kaynaklar, Avrupa Birliği vize serbestisi süreciyle ilgili kolaylaştırıcı bir yaklaşımla görüşmelerin devam ettiğini hatırlatarak, "2024'te vize başvurularının daha hızlı sonuçlanmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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