Florida sahilinde silahlı saldırı! 4’ü çocuk 9 yaralı | Video 30.05.2023 | 15:13 ABD’nin Florida eyaletinde çıkan kavga sırasında açılan ateş sonucu 4’ü çocuk olmak üzere 9 kişi yaralandı. Silah seslerini duyanlar ise panikle kaçıştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin Florida eyaletindeki Hollywood Sahil Yolu'nda iki grup arasında çıkan kavgada silah sesi yükseldi. Açılan ateş sonucu yaşları 1 ile 17 arasında değişen 4 çocuk dahil 9 kişi yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin ameliyatta olduğu, diğerlerinin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şehir kamerasına yansıyan görüntülerde, Anma Günü tatili kapsamında yoğunluğun yaşandığı sahilde silah sesini duyan kalabalığın panikle kaçıştığı görüldü.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Hollywood Belediye Başkanı Josh Levy yaptığı açıklamada, "Aileleriyle hafta sonu tatillerini sahilde geçiren insanların, halkın can güvenliğini hiçe sayarak silahlı çatışmaya girilmesi pervasızlığın da ötesinde" ifadelerini kullandı. Polisten yapılan açıklamada ise olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı, 1 kişinin arandığı duyuruldu.