Florida’da plaja doğru ilerleyen su hortumu korkuttu | Video
ABD’nin Florida eyaletindeki Hollywood Plajı’nda denizde çıkan hortum plaja doğru ilerledi. Plajdakiler panikle bölgeden uzaklaştı.
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