Video Dünya Florida’da plaja doğru ilerleyen su hortumu korkuttu | Video
Florida’da plaja doğru ilerleyen su hortumu korkuttu | Video

Florida’da plaja doğru ilerleyen su hortumu korkuttu | Video

22.04.2023 | 15:53

ABD’nin Florida eyaletindeki Hollywood Plajı’nda denizde çıkan hortum plaja doğru ilerledi. Plajdakiler panikle bölgeden uzaklaştı.

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ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Hollywood Plajı'nda korku dolu anlar yaşandı. Amatör kameraya yansıyan olayda, denizde çıkan su hortumunun karaya doğru ilerleyerek kıyıya çıktığı görüldü. Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu sırada plajdakilerin panikle kaçıştığı kameraya yansıdı. Hortum daha sonra etkisini kaybetti.

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