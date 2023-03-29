Video Dünya Fransız polisinden protestoculara copla orantısız güç | Video
Fransız polisinden protestoculara copla orantısız güç | Video

Fransız polisinden protestoculara copla orantısız güç | Video

29.03.2023 | 14:42

Fransa'nın başkenti Paris’te polis, emeklilik reformuna karşı gerçekleştirilen gösterilerde protestoculara karşı copla orantısız güç kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Fransa`da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine hükümetin tartışmalı emeklilik reformunu parlamentoda oylamaya sunmadan kabul etmesine tepki olarak dün başkent Paris'te göstericiler bir kez daha sokaklara döküldü. Fransız polisi, protestoları bastırmak için orantısız güç uyguladı. Polislerin kaldırımdaki göstericilere copla sert müdahalede bulunduğu anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler tepki çekti.
Başkentte 5 bin 500 polisin görev yaptığı gösterilerde 78 kişi gözaltına alındı.

SERT MÜDAHALEDEN 17 ADLİ SORUŞTURMA
Fransa Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, emeklilik reformuna karşı gösterilerin başladığı Ocak ayından bu yana polislere yönelik 17 adli soruşturma başlatıldığı belirtildi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarısının parlamentoya sunulmadan kabul edildiği 16 Mart'tan bu yana polislere yönelik 11 soruşturma açıldığını açıkladı. Fransız polisi ayrıca insan hakları grupları ve avukatlar tarafından protestoları bastırmak için keyfi gözaltı işlemi yapmakla suçlanıyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fransız polisinden protestoculara copla orantısız güç | Video 00:20
Fransız polisinden protestoculara copla orantısız güç | Video 29.03.2023 | 14:42
ABD Nashville’deki okulda saldırganın vurulma anı paylaşıldı | Video 02:17
ABD Nashville’deki okulda saldırganın vurulma anı paylaşıldı | Video 29.03.2023 | 11:04
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Wüst iftar yemeği verdi | Video 03:08
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Wüst iftar yemeği verdi | Video 29.03.2023 | 08:41
Meksika’da 3 katlı evde yangın: 7 ölü | Video 00:20
Meksika’da 3 katlı evde yangın: 7 ölü | Video 29.03.2023 | 08:41
ABD’deki kanlı okul baskınında korkunç detaylar: Haritalı plan, kurbanlarını böyle seçmiş | Video 02:12
ABD'deki kanlı okul baskınında korkunç detaylar: Haritalı plan, kurbanlarını böyle seçmiş | Video 28.03.2023 | 10:41
SON DAKİKA: Fransa Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı | Video 01:27
SON DAKİKA: Fransa Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı | Video 27.03.2023 | 16:49
California’da feci kaza kamerada! Araçtan fırlayan tekerlek, diğer araca takla attırdı | Video 00:28
California'da feci kaza kamerada! Araçtan fırlayan tekerlek, diğer araca takla attırdı | Video 27.03.2023 | 13:25
Japonya’da verdikleri konserlerin gelirlerini deprem bölgesine bağışlayacaklar | Video 06:13
Japonya'da verdikleri konserlerin gelirlerini deprem bölgesine bağışlayacaklar | Video 27.03.2023 | 12:30
İsrail’de iç savaş alarmı! Halk sokaklara döküldü, sokaklar ateş altında | Video 01:43
İsrail’de iç savaş alarmı! Halk sokaklara döküldü, sokaklar ateş altında | Video 27.03.2023 | 09:51
İsrail’de Savunma Bakanı’nın görevden alınmasının ardından sokaklar karıştı | Video 06:08
İsrail'de Savunma Bakanı’nın görevden alınmasının ardından sokaklar karıştı | Video 27.03.2023 | 08:45
Hindistan’da helikopter iniş yaptığı sırada düştü | Video 01:40
Hindistan’da helikopter iniş yaptığı sırada düştü | Video 27.03.2023 | 08:45
Fransız Senatosu’ndan PKK’ya onur madalyası | Video 00:55
Fransız Senatosu'ndan PKK'ya onur madalyası | Video 26.03.2023 | 15:26
İsrailli yerleşimciler, Filistinli ailenin evini ateşe verdi | Video 04:18
İsrailli yerleşimciler, Filistinli ailenin evini ateşe verdi | Video 26.03.2023 | 12:23
Tayland’da Müslüman turistler için helal sertifikalı restoranlar | Video 04:22
Tayland'da Müslüman turistler için helal sertifikalı restoranlar | Video 26.03.2023 | 08:30
Fransa’da Dünya Saati etkinliği | Video 03:14
Fransa'da Dünya Saati etkinliği | Video 26.03.2023 | 08:30
Fransa’da göç yasası protesto edildi | Video 08:06
Fransa'da göç yasası protesto edildi | Video 25.03.2023 | 22:21
Yunanistan’ın yerli İHA’sı alay konusu oldu | Video 02:17
Yunanistan’ın yerli İHA’sı alay konusu oldu | Video 25.03.2023 | 16:47
İspanya’daki orman yangınında 4 bin hektardan fazla alan kül oldu | Video 03:16
İspanya’daki orman yangınında 4 bin hektardan fazla alan kül oldu | Video 25.03.2023 | 14:24
ABD, Suriye’deki roketli saldırıya misilleme olarak hava saldırısı düzenledi | Video 00:07
ABD, Suriye'deki roketli saldırıya misilleme olarak hava saldırısı düzenledi | Video 25.03.2023 | 11:59
İranlı milislerden ABD üssüne saldırı! | Video 00:08
İranlı milislerden ABD üssüne saldırı! | Video 25.03.2023 | 11:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA