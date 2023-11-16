Video Dünya Gucci'nin karanlık yüzü! Pedofili skandalı böyle deşifre oldu | Video
Gucci'nin karanlık yüzü! Pedofili skandalı böyle deşifre oldu | Video

Gucci'nin karanlık yüzü! Pedofili skandalı böyle deşifre oldu | Video

16.11.2023 | 09:19

Küresel bir marka olan Gucci'nin karanlık yüzü deşifre oldu! Gucci'nin varisi Alexandra Zarini, pedofili skandalını deşifre etmişti. Zarini'nin üvey babasının kendisini tam 16 yıl boyunca istismar ettiği gerekçesi ile açtığı dava yeniden gündem oldu. Zarini bir videoda yaşadığı dehşet günlerini anlatırken istismarın diğer aile üyeleri tarafından örtbas edildiği de dikkatlerden kaçmadı.

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