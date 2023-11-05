Hamburg Havalimanı'nda silahlı şahıs çocuğunu rehin aldı | Video
Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda bir kişi aracıyla bariyerleri kırıp aprona daldı. Havaya ateş açan saldırgan elindeki molotof kokteyleri ile yangın çıkartmaya çalışırken araçtaki 4 yaşındaki çocuğunu da rehin aldı. Havalimanı uçuş trafiğine kapatılırken tedirgin bekleyiş sürüyor.
KARISI POLİSİ ARAMIŞ
Saldırganın karısının daha önce eyalet polisine çocuk kaçırma olayı ile ilgi ihbarda bulunduğu bildirildi. Federal polis tedbir nedeniyle şu anda kalkış ve iniş mümkün olmadığını açıkladı. Bazı uçuşların güzergahı değiştirildi, bazı uçuşlar ise iptal edildi.
Olay ile ilgili, 6 kalkış ve 21 iniş ile yaklaşık 3200 yolcu etkilendi. Hamburg polisi rehine olayının sonlandırılması için çabalarını sürdürüyor. Aprona giren çok sayıdaki itfaiye ve polis aracının yanı sıra polis helikopterleri de durumu gökyüzünden takip ederek rapor veriyorlar.
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