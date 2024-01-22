İrlanda’yı Isha Fırtınası vurdu: 235 bin ev elektriksiz kaldı | Video
İrlanda'da dünden bu yana etkili olan Isha Fırtınası nedeniyle 235 binden fazla ev ve işyeri elektriksiz kalırken, 166 uçuş iptal edildi.
Kuzey İrlanda'da ise fırtına nedeniyle çok sayıda okulda eğitime ara verildi. Polis, başkent Belfast'taki şehir merkezinde üzerine moloz düşen bir vatandaşın yaralanması sonucu bölgeden uzak durulmasını uyarısında bulundu. Kuzey İrlanda'da da yayınlanan sarı kodlu alarm, Çarşamba gününe kadar devam edecek.
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