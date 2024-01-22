Video Dünya İrlanda’yı Isha Fırtınası vurdu: 235 bin ev elektriksiz kaldı | Video
İrlanda’yı Isha Fırtınası vurdu: 235 bin ev elektriksiz kaldı | Video

İrlanda’yı Isha Fırtınası vurdu: 235 bin ev elektriksiz kaldı | Video

22.01.2024 | 16:35

İrlanda'da dünden bu yana etkili olan Isha Fırtınası nedeniyle 235 binden fazla ev ve işyeri elektriksiz kalırken, 166 uçuş iptal edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İrlanda'yı Isha Fırtınası vurdu. Dünden bu yana etkili olan ve bazı bölgelerde saatte 130 km hıza ulaşan rüzgar nedeniyle elektrik hatları devrilirken, 235 binden fazla ev ve işyeri elektriksiz kaldı. Devrilen ağaçlar nedeniyle çok sayıda yol trafiğe kapandı. Demiryolu seferleri aksadı ve Dublin Havalimanı'nda 166 uçuş iptal edildi. İrlanda'da yarına kadar sürecek sarı kodlu alarm verildi.

Kuzey İrlanda'da ise fırtına nedeniyle çok sayıda okulda eğitime ara verildi. Polis, başkent Belfast'taki şehir merkezinde üzerine moloz düşen bir vatandaşın yaralanması sonucu bölgeden uzak durulmasını uyarısında bulundu. Kuzey İrlanda'da da yayınlanan sarı kodlu alarm, Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İrlanda’yı Isha Fırtınası vurdu: 235 bin ev elektriksiz kaldı | Video 00:59
İrlanda’yı Isha Fırtınası vurdu: 235 bin ev elektriksiz kaldı | Video 22.01.2024 | 16:35
Çin’de heyelan: 47 kişi toprak altında kaldı | Video 00:14
Çin’de heyelan: 47 kişi toprak altında kaldı | Video 22.01.2024 | 10:03
Almanya’ya göktaşı düştü! O anlar böyle görüntülendi | Video 00:13
Almanya'ya göktaşı düştü! O anlar böyle görüntülendi | Video 22.01.2024 | 09:20
Gazze’de can kaybı 25 bin 105’e yükseldi | Video 01:26
Gazze’de can kaybı 25 bin 105’e yükseldi | Video 21.01.2024 | 12:25
İşgalci İsrail, Filistinlerin mezarlarını tahrip ediyor | Video 01:13
İşgalci İsrail, Filistinlerin mezarlarını tahrip ediyor | Video 21.01.2024 | 12:30
İsrail askerleri, Gazze’deki yerleşim alanını sevinç çığlıklarıyla havaya uçurdu | Video 00:39
İsrail askerleri, Gazze'deki yerleşim alanını sevinç çığlıklarıyla havaya uçurdu | Video 21.01.2024 | 12:24
Hindistan’a ait yolcu uçağı Afganistan’da düştü | Video 02:06
Hindistan'a ait yolcu uçağı Afganistan'da düştü | Video 21.01.2024 | 11:15
Katil İsrail 24 yıl sonra Muhammed Durra’nın kardeşini de katletti | Video 03:18
Katil İsrail 24 yıl sonra Muhammed Durra'nın kardeşini de katletti | Video 21.01.2024 | 10:44
İspanya’da meydanlara dökülen yüz binler, Filistin’deki soykırımın durdurulmasını istedi | Video 03:47
İspanya'da meydanlara dökülen yüz binler, "Filistin'deki soykırımın" durdurulmasını istedi | Video 20.01.2024 | 16:50
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın bulunduğu Ax-3 ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu’nda | Video 01:20
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın bulunduğu Ax-3 ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda | Video 20.01.2024 | 15:37
SON DAKİKA: İsrail Şam’da İran karargahını vurdu! | Video 00:31
SON DAKİKA: İsrail Şam'da İran karargahını vurdu! | Video 20.01.2024 | 12:57
ABD ile İsrail arasında “Filistin devleti” anlaşmazlığı | Video 02:23
ABD ile İsrail arasında “Filistin devleti” anlaşmazlığı | Video 19.01.2024 | 16:05
Atlas Air’e ait kargo uçağı havada alev aldı, acil iniş yaptı | Video 00:19
Atlas Air’e ait kargo uçağı havada alev aldı, acil iniş yaptı | Video 19.01.2024 | 15:13
ABD’de kreşin tahliye edilmesinden dakikalar sonra binada patlama | Video 02:17
ABD’de kreşin tahliye edilmesinden dakikalar sonra binada patlama | Video 19.01.2024 | 15:13
Filipinler’de toprak kayması: 7 ölü, 2 yaralı | Video 02:34
Filipinler'de toprak kayması: 7 ölü, 2 yaralı | Video 19.01.2024 | 12:32
Suriye’nin güneyine düzenlenen hava saldırısında en az 10 kişi öldü | Video 01:19
Suriye’nin güneyine düzenlenen hava saldırısında en az 10 kişi öldü | Video 19.01.2024 | 12:32
Filipinler’de toprak kayması: 7 ölü, 2 yaralı | Video 02:34
Filipinler'de toprak kayması: 7 ölü, 2 yaralı | Video 19.01.2024 | 11:53
Avustralya’da palyaço maskeli hırsız market soydu | Video 00:38
Avustralya’da palyaço maskeli hırsız market soydu | Video 18.01.2024 | 12:23
Ekvador’da çete üyelerinin canlı yayın baskınını soruşturan savcı öldürüldü | Video 04:00
Ekvador'da çete üyelerinin canlı yayın baskınını soruşturan savcı öldürüldü | Video 18.01.2024 | 12:23
Pakistan’dan İran’a misilleme! Terör hedefleri vuruldu | Video 03:52
Pakistan'dan İran'a misilleme! "Terör hedefleri vuruldu" | Video 18.01.2024 | 10:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA