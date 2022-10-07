Kate Middleton'a İrlanda tepkisi: "Kendi ülkenizde kalmalıydınız!" | Video

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İngiliz Kraliyet tahtının varisi Prens William’ın eşi Kate Middleton, İrlanda’ya gerçekleştirdiği bir ziyarette beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Ayrılıkçıların yoğunlukta olduğu Kuzey İrlanda ziyaretinde bir kadın Middleton’a “İrlanda İrlandalılara aittir” diyerek tepki gösterdi.