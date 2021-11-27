Video Dünya Kuzey İrlanda'yı Arwen fırtınası vurdu: 1 ölü
Kuzey İrlanda'yı Arwen fırtınası vurdu: 1 ölü

Kuzey İrlanda'yı Arwen fırtınası vurdu: 1 ölü

27.11.2021 | 13:58

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kuzey İrlanda’yı Arwen fırtınası vurdu: 1 ölü 01:28
Kuzey İrlanda'yı Arwen fırtınası vurdu: 1 ölü 27.11.2021 | 13:58
La Palma’da yanardağ kabusu sürüyor | Video 00:45
La Palma'da yanardağ kabusu sürüyor | Video 26.11.2021 | 15:48
Fransız balıkçılar Manş Denizi’ndeki limanları ablukaya aldı | Video 02:09
Fransız balıkçılar Manş Denizi’ndeki limanları ablukaya aldı | Video 26.11.2021 | 15:13
’Hayalet tarafından itilen bardak’ videosu kısa sürede viral oldu | Video 00:17
'Hayalet tarafından itilen bardak' videosu kısa sürede viral oldu | Video 26.11.2021 | 12:05
NASA ve ESA’dan açıklama bekleniyor! Güneş’in yakınında görüldü | Video 00:11
NASA ve ESA'dan açıklama bekleniyor! Güneş'in yakınında görüldü | Video 26.11.2021 | 09:19
Almanya’da Deutsche Bahn skandalı! Milyarlarca euroluk dolandırıcılık ortaya çıktı 03:00
Almanya’da Deutsche Bahn skandalı! Milyarlarca euroluk dolandırıcılık ortaya çıktı 26.11.2021 | 01:36
Yaklaşık 200 göçmenin Belarus’tan Polonya’ya geçme girişimine müdahale | Video 01:36
Yaklaşık 200 göçmenin Belarus'tan Polonya'ya geçme girişimine müdahale | Video 25.11.2021 | 14:47
Rusya’da kömür madeninde yangın: 1 ölü, 236 işçi kurtarıldı | Video 00:54
Rusya’da kömür madeninde yangın: 1 ölü, 236 işçi kurtarıldı | Video 25.11.2021 | 13:12
Fransa’dan İngiltere’ye gitmek isteyen göçmen teknesi battı. En az 33 kişi hayatını kaybetti | Video 01:19
Fransa'dan İngiltere'ye gitmek isteyen göçmen teknesi battı. En az 33 kişi hayatını kaybetti | Video 25.11.2021 | 12:51
Maket sandığı timsahın saldırısına uğradı! Dehşet dolu anlar kamerada | Video 00:46
Maket sandığı timsahın saldırısına uğradı! Dehşet dolu anlar kamerada | Video 25.11.2021 | 09:30
İsrail güçleri, Kudüs’te Filistinlilere saldırdı: 63 yaralı | Video 02:41
İsrail güçleri, Kudüs'te Filistinlilere saldırdı: 63 yaralı | Video 25.11.2021 | 08:52
İngiltere’de plastik fabrikasında dev yangın | Video 00:30
İngiltere'de plastik fabrikasında dev yangın | Video 25.11.2021 | 08:52
Solomon Adaları’nda protestocular parlamentoyu bastı | Video 01:41
Solomon Adaları’nda protestocular parlamentoyu bastı | Video 24.11.2021 | 16:49
Belaruslu muhalif lider Tsikhanouskaya, AB’yi Belarus hükümetini boykot etmeye çağırdı | Video 04:10
Belaruslu muhalif lider Tsikhanouskaya, AB’yi Belarus hükümetini boykot etmeye çağırdı | Video 24.11.2021 | 16:33
Türkiye’deki kur operasyonuna yabancı medya desteği | Video 02:13
Türkiye'deki kur operasyonuna yabancı medya desteği | Video 24.11.2021 | 15:17
9 yaşındaki küçük Journee, annesine saldıran hırsızın yüzünü böyle yumrukladı | Video 00:22
9 yaşındaki küçük Journee, annesine saldıran hırsızın yüzünü böyle yumrukladı | Video 24.11.2021 | 14:52
İngiltere’de işkenceyle katledilen küçük çocuğun son anları yürekleri parçaladı Kimse beni sevmiyor! | Video 03:20
İngiltere’de işkenceyle katledilen küçük çocuğun son anları yürekleri parçaladı "Kimse beni sevmiyor!" | Video 24.11.2021 | 12:55
Dünyayı korumak için astroid ile çarpışacak! NASA’nın DART görevi resmen başladı | Video 00:30
Dünyayı korumak için astroid ile çarpışacak! NASA'nın DART görevi resmen başladı | Video 24.11.2021 | 11:18
Mezbahadan kaçan inek su parkında böyle eğlendi | Video 00:30
Mezbahadan kaçan inek su parkında böyle eğlendi | Video 24.11.2021 | 10:44
Mölln saldırısının kurbanları 29. yılında anıldı | Video 07:38
Mölln saldırısının kurbanları 29. yılında anıldı | Video 24.11.2021 | 09:09

Kuzey İrlanda'da etkili olan Arwen fırtınası nedeniyle aracının üzerine ağaç düşen 1 kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kuzey İrlanda ve İskoçya, Arwen fırtınasına teslim oldu. Hızı saatte 100 kilometre ulaşan şiddetli rüzgar, denizde dev dalgaların oluşmasına yol açtı. Kuzey İrlanda'nın Antrim bölgesindeki Dublin Yolu üzerinde fırtına nedeniyle ağacın devrildiği aracın içerisinde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti. Talihsiz adamın Maghera'daki St Mary's İlkokulu Müdürü Francis Lagan olduğu açıklandı. Okulun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Bu akşam çok sevdiğimiz müdürümüz Lagan'ın zamansız ölümünü büyük bir acı ve üzüntüyle bildiriyoruz" denildi. Şiddetli rüzgar ve yoğun yağış nedeniyle feribot seferleri de iptal edilirken, bazı yollar trafiğe kapatıldı. Larne'de 2 bin 400'den fazla evin elektriksiz kaldığı aktarıldı. Meteoroloji servisi, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama uyarısında bulundu.


İskoçya'da da hayat durma noktasına geldi
İskoçya'nın en kötü etkilenen bölgelerinde de şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçların devrilmesi sonucu yollar kapanırken, bazı noktalarda kar yağışı başladı. Newcastle'ın kuzeyindeki tren seferleri durma noktasına geldi. Merseyside İtfaiye ve Kurtarma Servisi, "devrilen ağaçlar ve çatıların uçması" dahil olmak üzere çok sayıda çağrıya yanıt verildiğini aktardı. Şiddetli rüzgarın başta Northumberland, County Durham ve Tyne and Wear bölgelerinde olmak üzere 55 binden fazla hanede elektrik kesintilerine yol açtığı kaydedildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA