Mekke’de 1,8 milyon hacı bayram namazını kıldı | Video 28.06.2023 | 12:42 Hac görevini yerine getirmek üzere Mekke'de bulunan 150 ülkeden 1,8 milyon hacı, Kurban Bayramı namazını kıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hac ibadetini yerine getirmek için Mekke'de bulunan 1,8 milyon Müslüman, Arafat vakfesini tamamladıktan sonra bayram namazı için Kabe'ye geldi. Burada ziyaret tavafını tamamlayan milyonlarca hacı bayram namazını kıldı. Hacılar, namaz sonrası Müzdelife Vakfesi yaptıktan sonra Mina'ya hareket ederek Akabe Cemresine yedi tas atacaklar.