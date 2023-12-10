Netanyahu'nun danışmanından skandal sözler: "Filistinlilerin soyunması normal, Ortadoğu'da hava sıcak"

İsrail askerlerinin Gazze'de onlarca Filistinli erkeği iç çamaşırlarına kadar soyduğu ve kamyonlarla naklettiği görüntüler dünyayı ayağa kaldırırken, Netanyahu'nun danışmanından skandal bir çıkış geldi. Filistinlilerin soyulmasının gayet normal olduğunu savunan Mark Regev, "Burası Ortadoğu ve hava oldukça sıcak. Güneşli günlerde gömleğinizi çıkarmanızın istenmesi hoş olmayabilir ama dünyanın sonu değil" ifadelerini kullandı.