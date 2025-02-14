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Pakistan'da bombalı saldırı: 11 ölü, 6 yaralı | Video

Pakistan'da bombalı saldırı: 11 ölü, 6 yaralı | Video

14.02.2025 | 14:04

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde kömür madencilerini taşıyan aracın geçişi sırasında önceden yola döşenen bir patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu en az 11 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

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Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Harnai'de önceden yola döşenen bir patlayıcı, 17 kömür madencisini taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yetkililer, 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
İran ve Afganistan'la sınırı olan mineral zengini Belucistan, ayrılıkçı etnik Beluç grupların ayaklanmasına sahne oluyor.
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