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Panama’da 77 yaşındaki ABD'li yolu kapatan aktivistleri vurdu: 2 ölü | Video

Panama’da 77 yaşındaki ABD'li yolu kapatan aktivistleri vurdu: 2 ölü | Video

09.11.2023 | 14:46

Orta Amerika ülkesi Panama'da çevre aktivistlerinin yolu kapatmasına sinirlenen 77 yaşındaki Kenneth Darlington, 2 aktivisti silahla vurarak öldürdü.

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Orta Amerika ülkesi Panama'da maden işletmeciliği anlaşmasını protesto eden çevre aktivistlerine silahlı saldırı düzenlendi. Chame şehrindeki Pan-Amerikan Otoyolu'nda araç lastiklerinin barikat için yola konulmasına sinirlenen ABD vatandaşı 77 yaşındaki avukat Kenneth Darlington, aracından inerek lastikleri alıp kenara attı. Darlington, "Bu protesto bugün bitiyor" ifadelerini kullanarak cebindeki silahı çıkardı. Aktivistlerin "Birini mi öldüreceksin" sözlerine karşılık "İlk olmak ister misin?" diyen Darlington, Abdiel Diaz ve Ivan Rodriguez adlı 2 aktivisti silahıyla vurdu. Diaz, olay yerinde hayatını kaybederken, Rodriguez kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis tarafından olay yerinde gözaltına alınan Darlington, cinayet ve yasadışı silah bulundurmakla suçlanıyor.

Panama hükümetinin Kanada merkezli First Quantum Minerals şirketi ile bakır madenini en az 20 yıl daha işletmesi için yaptığı anlaşmaya karşı düzenlenen protestolar 20 Ekim'den bu yana devam ediyor. Aktivistler, anlaşmanın hem devleti zarara uğrattığını ve hem de çevreye ciddi zarar verdiğini belirtiyor.
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