Panama’da 77 yaşındaki ABD'li yolu kapatan aktivistleri vurdu: 2 ölü | Video
Orta Amerika ülkesi Panama'da çevre aktivistlerinin yolu kapatmasına sinirlenen 77 yaşındaki Kenneth Darlington, 2 aktivisti silahla vurarak öldürdü.
Panama hükümetinin Kanada merkezli First Quantum Minerals şirketi ile bakır madenini en az 20 yıl daha işletmesi için yaptığı anlaşmaya karşı düzenlenen protestolar 20 Ekim'den bu yana devam ediyor. Aktivistler, anlaşmanın hem devleti zarara uğrattığını ve hem de çevreye ciddi zarar verdiğini belirtiyor.
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