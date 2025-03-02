Tarihi Emevi Camii’nde 50 yıl sonra ilk kez Esad’a dua edilmeden teravih namazı kılındı | Video 02.03.2025 | 08:22 Suriye’nin başkenti Şam’daki tarihi Emevi Camii’nde teravih namazı için toplanan Suriyeliler, 50 yıl sonra ilk kez Esad ailesi için dua edilmeden teravih namazlarını kıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Suriye'nin başkenti Şam'daki tarihi Emevi Camii, teravih namazında cemaatle dolup taşıyor. Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle yenilenen tarihi camiye Suriyelilerin yanı sıra farklı bölgelerden gelen binlerce kişi, 50 yıl sonra ilk kez Esad ailesi için dua edilmeden teravih namazlarını kıldı.

Camiye teravih namazı için gelen Suriyeli bir kişi, "Önceden camide birçok yer kapalıydı, şimdi her şey temiz. Daha önce hissetmediğimiz büyük bir maneviyat hissi var" dedi.

Teravih namazını kılmak için Emevi Camii'ne gelen Yumna Louay ise, "Artık camideki namaz daha güzel, rahatça ibadet edebiliyoruz. Eskiden Beşar Esad ve ailesi için dua ediliyordu, şimdi sadece Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği dualar ediliyor. Bu çok güzel ve bize gurur veriyor" ifadelerini kullandı.