Video Dünya Tarihi Emevi Camii’nde 50 yıl sonra ilk kez Esad’a dua edilmeden teravih namazı kılındı | Video
Tarihi Emevi Camii’nde 50 yıl sonra ilk kez Esad’a dua edilmeden teravih namazı kılındı | Video

Tarihi Emevi Camii’nde 50 yıl sonra ilk kez Esad’a dua edilmeden teravih namazı kılındı | Video

02.03.2025 | 08:22

Suriye’nin başkenti Şam’daki tarihi Emevi Camii’nde teravih namazı için toplanan Suriyeliler, 50 yıl sonra ilk kez Esad ailesi için dua edilmeden teravih namazlarını kıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Suriye'nin başkenti Şam'daki tarihi Emevi Camii, teravih namazında cemaatle dolup taşıyor. Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle yenilenen tarihi camiye Suriyelilerin yanı sıra farklı bölgelerden gelen binlerce kişi, 50 yıl sonra ilk kez Esad ailesi için dua edilmeden teravih namazlarını kıldı.
Camiye teravih namazı için gelen Suriyeli bir kişi, "Önceden camide birçok yer kapalıydı, şimdi her şey temiz. Daha önce hissetmediğimiz büyük bir maneviyat hissi var" dedi.

Teravih namazını kılmak için Emevi Camii'ne gelen Yumna Louay ise, "Artık camideki namaz daha güzel, rahatça ibadet edebiliyoruz. Eskiden Beşar Esad ve ailesi için dua ediliyordu, şimdi sadece Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği dualar ediliyor. Bu çok güzel ve bize gurur veriyor" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pakistan’da Ramazan ayının ilk teravih namazı | Video 02:31
Pakistan’da Ramazan ayının ilk teravih namazı | Video 02.03.2025 | 08:23
İngiltere Başbakanı Starmer’dan Zelenskiy’e: İngiltere’de size destek tam | Video 03:07
İngiltere Başbakanı Starmer'dan Zelenskiy'e: "İngiltere'de size destek tam" | Video 02.03.2025 | 08:23
Hamas, İsrailli esirlere ait görüntüler paylaştı: Netanyahu, biraz vicdanın varsa anlaşmayı imzala | Video 02:44
Hamas, İsrailli esirlere ait görüntüler paylaştı: "Netanyahu, biraz vicdanın varsa anlaşmayı imzala" | Video 02.03.2025 | 08:22
Tarihi Emevi Camii’nde 50 yıl sonra ilk kez Esad’a dua edilmeden teravih namazı kılındı | Video 03:33
Tarihi Emevi Camii’nde 50 yıl sonra ilk kez Esad’a dua edilmeden teravih namazı kılındı | Video 02.03.2025 | 08:22
Japonya’daki orman yangını 4. gününde: Bin 400 hektarlık alan kül oldu | Video 00:42
Japonya’daki orman yangını 4. gününde: Bin 400 hektarlık alan kül oldu | Video 01.03.2025 | 14:38
Yunanistan’da kriz! Polisle çatışan protestocular sokakları ateşe verdi | Video 03:09
Yunanistan'da kriz! Polisle çatışan protestocular sokakları ateşe verdi | Video 28.02.2025 | 14:08
Tayvan’da çöken yol aracı yuttu | Video 00:19
Tayvan’da çöken yol aracı yuttu | Video 27.02.2025 | 16:31
İsrail’in serbest bıraktığı 456 Filistinli Gazze’de | Video 00:21
İsrail’in serbest bıraktığı 456 Filistinli Gazze’de | Video 27.02.2025 | 12:50
Japonya’daki orman yangınında 600 hektar alan kül oldu | Video 01:07
Japonya'daki orman yangınında 600 hektar alan kül oldu | Video 27.02.2025 | 09:59
Trump: Putin, savaşı sona erdirmek için taviz vermek zorunda kalacak | Video 06:23
Trump: "Putin, savaşı sona erdirmek için taviz vermek zorunda kalacak" | Video 27.02.2025 | 08:33
İsrail’in ihlali nedeniyle geciken esir takası gerçekleşti | Video 02:09
İsrail’in ihlali nedeniyle geciken esir takası gerçekleşti | Video 27.02.2025 | 08:33
Japonya’da orman yangını: 2 bin 114 kişiye tahliye uyarısı yapıldı | Video 01:33
Japonya'da orman yangını: 2 bin 114 kişiye tahliye uyarısı yapıldı | Video 26.02.2025 | 13:06
Honduras Devlet Başkanı Castro’nun helikopteri acil iniş yaptı | Video 02:12
Honduras Devlet Başkanı Castro'nun helikopteri acil iniş yaptı | Video 26.02.2025 | 12:33
Trump’tan skandal video! Gazze’de Netanyahu’yla tatil, gökten yağan dolarlar, Filistinli dansözler... | Video 00:34
Trump'tan skandal video! Gazze'de Netanyahu'yla tatil, gökten yağan dolarlar, Filistinli dansözler... | Video 26.02.2025 | 11:10
İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: 2 ölü | Video 00:10
İsrail’den Suriye'ye hava saldırısı: 2 ölü | Video 26.02.2025 | 10:44
Sudan’da askeri uçak yerleşim yerine düştü: 20’den fazla kişi öldü | Video 00:19
Sudan'da askeri uçak yerleşim yerine düştü: 20'den fazla kişi öldü | Video 26.02.2025 | 10:34
ABD’de yolcu uçağı piste izinsiz giren özel jete çarpmaktan kıl payı kurtuldu | Video 00:15
ABD’de yolcu uçağı piste izinsiz giren özel jete çarpmaktan kıl payı kurtuldu | Video 26.02.2025 | 08:33
Peruk altında kokain ticareti şoke etti! Polis böyle yakaladı | Video 02:49
Peruk altında kokain ticareti şoke etti! Polis böyle yakaladı | Video 25.02.2025 | 10:41
Sırbistan’da protestoculardan polise yumurtalı ve boyalı saldırı | Video 02:29
Sırbistan’da protestoculardan polise yumurtalı ve boyalı saldırı | Video 25.02.2025 | 08:30
Güney Kore’deki otoyol inşaatında facia gibi kaza | Video 00:08
Güney Kore’deki otoyol inşaatında facia gibi kaza | Video 25.02.2025 | 08:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY