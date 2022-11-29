Video Dünya Zelenskiy, Kiev’de 7 ülkenin dışişleri bakanları ile bir araya geldi | Video
Zelenskiy, Kiev’de 7 ülkenin dışişleri bakanları ile bir araya geldi | Video

Zelenskiy, Kiev’de 7 ülkenin dışişleri bakanları ile bir araya geldi | Video

29.11.2022 | 08:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Meksika’da kaza yapan tırı yağmaladılar | Video 00:49
Meksika’da kaza yapan tırı yağmaladılar | Video 29.11.2022 | 08:45
Zelenskiy, Kiev’de 7 ülkenin dışişleri bakanları ile bir araya geldi | Video 01:57
Zelenskiy, Kiev’de 7 ülkenin dışişleri bakanları ile bir araya geldi | Video 29.11.2022 | 08:45
ABD’de buz tutan gölete düşen anne ve oğlu için nefes kesen kurtarma operasyonu | Video 02:55
ABD'de buz tutan gölete düşen anne ve oğlu için nefes kesen kurtarma operasyonu | Video 27.11.2022 | 13:40
Çin’de büyük protesto! Devlet başkanına istifa çağrısı | Video 01:06
Çin'de büyük protesto! Devlet başkanına istifa çağrısı | Video 27.11.2022 | 11:55
SpaceX uzaya 4 ton ağırlığında kargo gönderdi | Video 03:04
SpaceX uzaya 4 ton ağırlığında kargo gönderdi | Video 27.11.2022 | 09:40
Mucize kurtuluş! Raylardan metro gelmeden saniyeler önce böyle kurtarıldı | Video 01:33
Mucize kurtuluş! Raylardan metro gelmeden saniyeler önce böyle kurtarıldı | Video 26.11.2022 | 16:10
Ünlü ABD’li analizci Doran’ın bomba açıklamaları tekrar gündem oldu: Türkiye’yi eleştirenler haykırıp ağlayacak | Video 04:34
Ünlü ABD'li analizci Doran'ın bomba açıklamaları tekrar gündem oldu: "Türkiye'yi eleştirenler haykırıp ağlayacak" | Video 25.11.2022 | 15:13
Çin’de apartmanda yangın: 10 ölü, 9 yaralı | Video 01:59
Çin’de apartmanda yangın: 10 ölü, 9 yaralı | Video 25.11.2022 | 10:47
Rusya’da silahlı saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı: 4 ölü | Video 00:56
Rusya'da silahlı saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı: 4 ölü | Video 25.11.2022 | 08:39
Suudi Arabistan’ı sel vurdu: 2 ölü | Video 01:32
Suudi Arabistan’ı sel vurdu: 2 ölü | Video 25.11.2022 | 08:39
Katar 2022 Dünya Kupası’nda Brezilyalı aile ve Meksikalı taraftar Müslüman oldu | Video 02:50
Katar 2022 Dünya Kupası’nda Brezilyalı aile ve Meksikalı taraftar Müslüman oldu | Video 25.11.2022 | 08:39
Rusya, 70 füzeyle Ukrayna’yı hedef aldı | Video 00:28
Rusya, 70 füzeyle Ukrayna’yı hedef aldı | Video 24.11.2022 | 08:54
İsrail’in Batı Şeria’da Filistinli çocukların okulunu yıkmasına AB’den tepki | Video 05:04
İsrail'in Batı Şeria'da Filistinli çocukların okulunu yıkmasına AB'den tepki | Video 24.11.2022 | 08:54
Çin’de iPhone fabrikasında protesto | Video 06:20
Çin’de iPhone fabrikasında protesto | Video 23.11.2022 | 14:56
Rusya’da otelde yangın: 200 kişi tahliye edildi | Video 00:25
Rusya'da otelde yangın: "200 kişi tahliye edildi" | Video 23.11.2022 | 14:56
ABD’de silahlı saldırı: 10 ölü | Video 00:47
ABD'de silahlı saldırı: 10 ölü | Video 23.11.2022 | 10:45
Gürcistan’da heyelan felaketi: 1 ölü | Video 00:22
Gürcistan’da heyelan felaketi: 1 ölü | Video 28.06.2022 | 14:54
Tüyler ürperten görüntü! Doktor kontrolüne gelen hayalet hasta kameralarda | Video 00:25
Tüyler ürperten görüntü! Doktor kontrolüne gelen hayalet hasta kameralarda | Video 21.11.2022 | 14:19
Katar’da gerçekleşen Dünya Kupası açılışında anlamlı mesaj! Kur’an-ı Kerim dinletisi geceye damga vurdu | Video 00:33
Katar'da gerçekleşen Dünya Kupası açılışında anlamlı mesaj! Kur'an-ı Kerim dinletisi geceye damga vurdu | Video 21.11.2022 | 12:56
Meksika’da sıcak hava balonu seyircilerin üzerine sürüklendi: 14 yaralı | Video 00:29
Meksika’da sıcak hava balonu seyircilerin üzerine sürüklendi: 14 yaralı | Video 21.11.2022 | 08:51

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev’de Estonya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Norveç, Finlandiya ve İsveç dışişleri bakanları ile bir araya geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev'de 7 ülkenin dışişleri bakanları ile bir araya geldi. Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, İzlanda Dışişleri Bakanı Thordis Kolbrun Gylfadottir, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüştüğünü belirtti. Söz konusu ziyaretin dost ve ortak ülkelerin Ukrayna ile güçlü destek ve dayanışmasının önemli bir işareti olduğunu aktaran Zelenskiy, "Baltık ve Kuzey Avrupa ülkelerine toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını savunmada Ukrayna'ya sürekli olarak aktif ve verimli destek verdikleri için teşekkür ederim" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA