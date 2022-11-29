Zelenskiy, Kiev’de 7 ülkenin dışişleri bakanları ile bir araya geldi | Video

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev’de Estonya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Norveç, Finlandiya ve İsveç dışişleri bakanları ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev'de 7 ülkenin dışişleri bakanları ile bir araya geldi. Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, İzlanda Dışişleri Bakanı Thordis Kolbrun Gylfadottir, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüştüğünü belirtti. Söz konusu ziyaretin dost ve ortak ülkelerin Ukrayna ile güçlü destek ve dayanışmasının önemli bir işareti olduğunu aktaran Zelenskiy, "Baltık ve Kuzey Avrupa ülkelerine toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını savunmada Ukrayna'ya sürekli olarak aktif ve verimli destek verdikleri için teşekkür ederim" dedi.