Video Ekonomi Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret açıklaması! | Video
Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret açıklaması! | Video

Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret açıklaması! | Video

02.12.2023 | 14:23

Son dakika haberi... Asgari ücret 2024 için maraton başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık'ta toplanacak. 2023 yılında asgari ücret toplam yüzde 107'i aşan artışla 5.500 TL'den 11.402 TL'ye yükseldi. Yıl sonu yaklaşırken hemen herkesin aklında aynı soru var: Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan BAE dönüşü gazetecilerin asgari ücret sorununu yanıtlarken dikkat çeken ifadeler kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TikTok tehlikesi büyüyor! Tepki çeken görüntülere karşı aileler neler yapabilir? | Video 03:57
TikTok tehlikesi büyüyor! Tepki çeken görüntülere karşı aileler neler yapabilir? | Video 02.12.2023 | 14:37
Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken asgari ücret açıklaması! | Video 02:02
Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret açıklaması! | Video 02.12.2023 | 14:23
Altında yükseliş sürecek mi? Borsa yatırımcısına kazandırdı mı? | Video 05:58
Altında yükseliş sürecek mi? Borsa yatırımcısına kazandırdı mı? | Video 02.12.2023 | 11:24
Sektörün Yeni Oyuncusu STORISH Hayata Geçti! 00:19
Sektörün Yeni Oyuncusu STORISH Hayata Geçti! 01.12.2023 | 22:11
Türkiye Tarım Zirvesi gerçekleşti! Bakan Yumaklı açıkladı! Gıdaya online takip sistemi geliyor | Video 52:10
Türkiye Tarım Zirvesi gerçekleşti! Bakan Yumaklı açıkladı! Gıdaya online takip sistemi geliyor | Video 01.12.2023 | 14:37
SON DAKİKA: Asgari ücrette zam maratonu başlıyor! Bakan Işıkhan tarih verdi | Video 04:42
SON DAKİKA: Asgari ücrette zam maratonu başlıyor! Bakan Işıkhan tarih verdi | Video 01.12.2023 | 13:33
Gabar Dağı’nda 22 kuyudan günlük 27 bin varil petrol çıkıyor | Video 03:59
Gabar Dağı'nda 22 kuyudan günlük 27 bin varil petrol çıkıyor | Video 30.11.2023 | 09:56
MB Başkanı Hafize Gaye Erkan’dan enflasyon açıklaması | Video 09:18
MB Başkanı Hafize Gaye Erkan’dan enflasyon açıklaması | Video 29.11.2023 | 15:02
Konyalı Ferdi Usta Kurucusu Ferdi Çelikbağ: Bu mutfağı, bu kültürü tüm dünyaya tanıtmak istiyorum | Video 06:23
Konyalı Ferdi Usta Kurucusu Ferdi Çelikbağ: "Bu mutfağı, bu kültürü tüm dünyaya tanıtmak istiyorum" | Video 27.11.2023 | 09:41
Marketlerde yeni dönem mi? Marketler pazar günü kapatılacak mı? | Video 09:01
Marketlerde yeni dönem mi? Marketler pazar günü kapatılacak mı? | Video 25.11.2023 | 12:49
AK Parti’den çalışan emeklilere ikramiye müjdesi! Başkan Erdoğan talimatı verdi | Video 02:45
AK Parti'den çalışan emeklilere ikramiye müjdesi! Başkan Erdoğan talimatı verdi | Video 24.11.2023 | 16:07
Başkan Erdoğan ihracatta yeni hedefi açıkladı | Video 26:52
Başkan Erdoğan ihracatta yeni hedefi açıkladı | Video 24.11.2023 | 16:02
Türkiye’de 10 ayda satılan elektrikli araç sayısı 60 bini geçti | Video 08:00
Türkiye'de 10 ayda satılan elektrikli araç sayısı 60 bini geçti | Video 24.11.2023 | 09:44
İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi! 1.20 faizli konut kredisi başvuru şartları neler? | Video 04:30
İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi! 1.20 faizli konut kredisi başvuru şartları neler? | Video 21.11.2023 | 16:20
AvaPOS Barkod Sistemleri Kurucusu Coşkun Karamuk: Yurt dışına ihracat yapma konumuna geçmek istiyoruz | Video 07:31
AvaPOS Barkod Sistemleri Kurucusu Coşkun Karamuk: "Yurt dışına ihracat yapma konumuna geçmek istiyoruz" | Video 14.11.2023 | 10:16
9. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi 14 Kasım’da gerçekleşti 03:30:27
9. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi 14 Kasım'da gerçekleşti 16.11.2023 | 09:44
Dönüşüm İstanbul’un konut ihtiyacını bitirir 35:54
Dönüşüm İstanbul’un konut ihtiyacını bitirir 14.11.2023 | 10:18
SON DAKİKA: Emekliye 5 bin TL ikramiyede ödeme tarihleri belli oldu! | Video 02:01
SON DAKİKA: Emekliye 5 bin TL ikramiyede ödeme tarihleri belli oldu! | Video 10.11.2023 | 17:04
Tuğbay Mimarlık Kurucu Mimarı İbrahim Tuğbay: Aynı anda 5 villa projesi yürütür hale geldik | Video 12:35
Tuğbay Mimarlık Kurucu Mimarı İbrahim Tuğbay: "Aynı anda 5 villa projesi yürütür hale geldik" | Video 08.11.2023 | 10:58
SP Eğitim Danışmanlık Kurucusu Sevgi Perek: En zorlandığımız alan yüzleşmekten kaçınmak | Video 17:58
SP Eğitim Danışmanlık Kurucusu Sevgi Perek: "En zorlandığımız alan yüzleşmekten kaçınmak" | Video 06.11.2023 | 09:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA