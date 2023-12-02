Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret açıklaması! | Video
Son dakika haberi... Asgari ücret 2024 için maraton başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık'ta toplanacak. 2023 yılında asgari ücret toplam yüzde 107'i aşan artışla 5.500 TL'den 11.402 TL'ye yükseldi. Yıl sonu yaklaşırken hemen herkesin aklında aynı soru var: Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan BAE dönüşü gazetecilerin asgari ücret sorununu yanıtlarken dikkat çeken ifadeler kullandı.
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