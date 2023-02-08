Hatay Havalimanı pistini onarım çalışmalarına başlandı | Video 08.02.2023 | 10:39 Kahramanmaraş’ta meydana gelen şiddetli iki depremin ardından hasar gören Hatay Havalimanı'nın onarımı İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından yapılmaya başlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından pisti hasar gördüğü için uçuşlara kapatılan Hatay Havalimanı pistinin onarım çalışmaları başladı. Deprem nedeniyle pistinde oluşan hasardan dolayı uçuşlara kapatılan Hatay Havalimanı pistini İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA onarmaya başladı. İGA'nın dün gönderdiği ekip önce havalimanında inceleme yaptı. Ardından yine dün pisti onarım çalışmaları başladı.