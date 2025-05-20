Sebze ve meyvede fahiş fiyatı bitirecek hamle: Hal ve marketlere yeni kurallar geliyor! | Video
Ticaret Bakanlığı sebze ve meyve fiyatlarındaki fahiş artışa aracı sistemine karşı harekete geçti. Yeni düzenleme ile hem üretici korunacak hem de tüketici daha uygun fiyatla ürüne ulaşacak. Tüketici Konfederasyonu Başkanvekili Avukat İbrahim Güllü konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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