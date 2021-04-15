Bir Zamanlar Çukurova 92. Bölümde büyük heyecan! Fekeli ölüyor mu? | Video

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ 3. sezonunda heyecan dolu bölümleriyle zirvedeki yerini koruyor.

Dizinin, bu akşam yayınlanacak bölümünden servis edilen ön izleme videosu heyecan yarattı! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı topraklarda bu hafta 40 yıllık bir sır daha açığa çıkarken, bir kez daha intikam ateşi alev alev Yaman çiftliğini saracak! Yayınlanan videoda, Demir Yaman ve Ali Rahmet Fekeli karşı karşıya geliyor ve Demir silahını çekiyor! Fikret'in yaptıkları yüzünden son dönemde sürekli karşı karşıya kalsalar da, kararlarını sulhtan yana kullanan Demir ve Fekeli arasında barış sona erdi!

DEMİR FEKELİ'Yİ VURDU!

Kalp krizini yeni atlatan Fekeli, bir kurşun yarasına daha dayanabilir mi? Bir Zamanlar Çukurova bu akşam 20.10'da atv'de ekrana gelecek!