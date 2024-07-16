2024-YKS sonuçları açıklandı | Video
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının osym.gov.tr adresinden ilan edildiğini bildirdi.
"BAŞARININ TEK BAŞINA ELDE EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"
Ersoy 3 milyondan fazla adayın katıldığı sonuçların açıklanmasıyla birlikte dereceye giren adayların da belli olduğunu kaydederek, "Büyük bir sabır ve gayret göstererek bu başarıyı elde eden adaylarımızı tebrik ediyorum. Başarının tek başına elde edilmesi mümkün değil; şampiyonlarımıza en büyük desteği veren anne ve babalarımızı, bu süreçte onları yalnız bırakmayan ve yol gösteren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Adaylarımıza başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki, eğitim sürecini en güzel şekilde tamamlayacaklar" diye konuştu.
BİRİNCİLERİ AÇIKLADI
3 milyondan fazla adayın yarıştığı sınavda birincileri de açıklayan Ersoy şu ifadeleri kullandı:
"Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincimiz Süleyman Mete Genç, Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi, Mersin. Alan Yeterlilik Testi (AYT) birincilerimiz eşit ağırlık alanında Berra Kuruş, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi, İstanbul. Sayısal alanda Arda Taşdemir, Cemil Meriç Fen Lisesi, Elazığ. Sözel alanında Fatih Emre Düzcan, Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi, Rize."
Yabancı Dil Testi (YDT) birincilerini de paylaşan Ersoy, "Almanca'da, Sevgi Kırmızıbekmez, Kabataş Erkek Lisesi. Arapça alanında, Yusuf Salih Orhan, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi. Fransızca alanında Yunus Emre Aydoğan, Çapa Fen Lisesi. İngilizce alanında Mehmet Alp Güneş, İstanbul Atatürk Fen Lisesi. Rusça alanında Safiye Yaşar, Ayrancı Anadolu Lisesi" diye sıraladı.
Konuşmanın sonunda sonucunu öğrenen adayların sonuç açıklama sayfasına yalnızca bir kez girmesinin sayfada aşırı yük oluşmasının önüne geçeceğinin altını çizdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:17
2024-YKS sonuçları açıklandı | Video 16.07.2024 | 08:51
05:35
06:06
Başkan Erdoğan'ın konakladığı otel, 15 Temmuz'un izlerini koruyor | Video 15.07.2024 | 14:12
00:40
00:40
03:14
00:49
Kıskaç-22 operasyonlarında 74 FETÖ şüphelisi yakalandı | Video 15.07.2024 | 12:50
13:54
03:04
Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda Kur'an tilaveti! | Video 15.07.2024 | 12:08
08:43
03:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti | Video 15.07.2024 | 10:13
03:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti | Video 15.07.2024 | 09:53
09:01
02:24
00:56
09:53
Bakan Kurum: '2025 yılında evine girmeyen tek depremzede kalmayacak' | Video 14.07.2024 | 15:41
02:39
Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırgan etkisiz hale getirildi 14.07.2024 | 02:58
19:02
Başkan Erdoğan: 15 Temmuz ruhuna sahip çıkacağız 13.07.2024 | 18:59
20:18
05:27
Yusufeli’ne dev yatırım! Bakan Uraloğlu'ndan önemli açıklamalar | Video 13.07.2024 | 16:42