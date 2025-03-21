21 Mart Nevruz Programı'nda Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

21 Mart Nevruz Programında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan; "Burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi parlamentoya sunmaya varım" dedi. CHP lideri Özgür Özel'in sokak çağrısına tepki gösteren Erdoğan; "İstanbul'da sokaklar karıştırılmak isteniyor. Çağrılan sokak çıkmaz sokaktır. Türkiye sokak terörüne de teslim edilmez" ifadelerine yer verdi.