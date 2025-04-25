49 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda; 210 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, 210 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.
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