7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi | Video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde toplamda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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