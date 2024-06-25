7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi | Video 25.06.2024 | 14:41 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde toplamda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadelerine yer verildi.