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A Haber Beyrut'ta patlama bölgesinde!

A Haber Beyrut'ta patlama bölgesinde!

30.07.2024 | 20:46

Son dakika haberleri... İsrail ile Lübnan arasında günlerdir yaşanan gerilim had safhaya ulaştı. İsrail ordusu Golan Tepeleri'ne yönelik saldırıyı gerekçe göstererek Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi. Bölgede büyük bir patlamanın yaşandığı ve çok sayıda ekibin saldırı noktasına sevk edildiği bildirildi.

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