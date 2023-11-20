AFAD Başkanı Oktay Memiş açıklamalarda bulundu
AFAD Başkanı Oktay Memiş açıklamalarda bulundu.
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OTOMATİK OYNAT
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AFAD Başkanı Oktay Memiş açıklamalarda bulundu 20.11.2023 | 20:12
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, zeytin ağacına çarparak zor durabildi 19.11.2023 | 23:24
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Karaya oturan "Pallada" gemisinin yardım çağrısı cep telefonu kamerasında 19.11.2023 | 23:23
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Heyelan nedeniyle kapanan köy yollarının açma çalışmaları sürüyor 19.11.2023 | 22:18