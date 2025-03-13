Video Haber Afyonkarahisar’da silah kaçakçılarına operasyon | Video
Afyonkarahisar’da silah kaçakçılarına operasyon | Video

Afyonkarahisar’da silah kaçakçılarına operasyon | Video

13.03.2025 | 08:43

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar’da yapılan operasyonda, birleştirildiğinde 3 bin 450 tabanca üretilebilecek tabanca gövdesi ile 80 bin 790 adet silah tamamlayıcı parça ele geçirildiğini açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda, birleştirildiğinde 3 bin 450 tabanca üretilebilecek tabanca gövdesi ile 80 bin 790 adet silah tamamlayıcı parça ele geçirildiğini belirterek, "Nereye gizlerseniz gizleyin, ruhsatsız silahları tek tek bulup ortaya çıkaracağız. Halkımızın huzurunu bozmanıza asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:
"Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Konya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar sonucu; Yasa Dışı Silah İmalatı ve Silah Kaçakçılarına yönelik düzenlediğimiz operasyonda; durdurulan bir aracın içerisinde yapılan aramada; 3 bin 450 adet tabanca gövdesi ve 80 bin 790 adet silah tamamlayıcı parça ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığımızca 'Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı' suçundan 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ülkemizin her köşesinde, ruhsatsız silah ticareti yapan silah kaçakçılarına karşı operasyonlarımız devam ediyor ve etmeye devam edecek.
Afyonkarahisar Valimizi, operasyonu koordine eden Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. "
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Afyonkarahisar’da silah kaçakçılarına operasyon | Video 01:04
Afyonkarahisar’da silah kaçakçılarına operasyon | Video 13.03.2025 | 08:43
Başkan Erdoğan’dan Avrupa ülkelerine net mesaj: AB Türkiye’nin üyeliği ile güç kazanır 15:39
Başkan Erdoğan'dan Avrupa ülkelerine net mesaj: AB Türkiye'nin üyeliği ile güç kazanır 12.03.2025 | 18:56
Melih Altınok | YPG, DEM’den önce silah bıraktı 04:51
Melih Altınok | YPG, DEM’den önce silah bıraktı 12.03.2025 | 16:26
Nebi Miş | Suriye’nin istikrarı ve SDG ile anlaşma 05:25
Nebi Miş | Suriye’nin istikrarı ve SDG ile anlaşma 12.03.2025 | 16:25
Hilal Kaplan | Suriye’de mezhep değil Esed gerilimi var 04:29
Hilal Kaplan | Suriye’de mezhep değil Esed gerilimi var 12.03.2025 | 16:23
Salih Tuna | Sultan’ın dönüşü 03:18
Salih Tuna | Sultan'ın dönüşü 12.03.2025 | 16:19
Dilek Güngör | Asrın inşası MIPIM’de tanıtıldı 06:32
Dilek Güngör | Asrın inşası MIPIM'de tanıtıldı 12.03.2025 | 16:17
Yavuz Donat | 12 Mart... Nedir? 10:23
Yavuz Donat | 12 Mart... Nedir? 12.03.2025 | 16:14
Başkan Erdoğan, Ersin Tatar ile görüştü | Video 00:23
Başkan Erdoğan, Ersin Tatar ile görüştü | Video 12.03.2025 | 15:36
Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü | Video 00:23
Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü | Video 12.03.2025 | 15:09
Başkan Erdoğan: Özgür Özel, giderek pervasızlaşıyor | Video 47:19
Başkan Erdoğan: "Özgür Özel, giderek pervasızlaşıyor" | Video 12.03.2025 | 13:15
İZSU’ya 3,3 milyon liralık ceza! Arıtılmamış atık suyu Körfez’e deşarj ettiler | Video 00:28
İZSU'ya 3,3 milyon liralık ceza! Arıtılmamış atık suyu Körfez'e deşarj ettiler | Video 12.03.2025 | 13:12
Bakan Yerlikaya duyurdu! 8 ilde siber suçlulara yönelik operasyon: 76 şüpheli yakalandı! | Video 00:33
Bakan Yerlikaya duyurdu! 8 ilde siber suçlulara yönelik operasyon: 76 şüpheli yakalandı! | Video 12.03.2025 | 09:17
Başkan Erdoğan’dan ’Filistinlilerle Kardeşlik İftar Programı’nda önemli açıklamalar! 19:04
Başkan Erdoğan'dan 'Filistinlilerle Kardeşlik İftar Programı'nda önemli açıklamalar! 11.03.2025 | 20:53
Haşmet Babaoğlu | Kadıköy kafası 02:57
Haşmet Babaoğlu | Kadıköy kafası 11.03.2025 | 14:28
Mahmut Övür | Suriye’de ne yapılmak isteniyor? 04:24
Mahmut Övür | Suriye'de ne yapılmak isteniyor? 11.03.2025 | 14:26
Hilal Kaplan | Birleşik Avrupa Ordusu 03:23
Hilal Kaplan | Birleşik Avrupa Ordusu 11.03.2025 | 14:19
Salih Tuna | Akepe çoğ didiştiri duruyo gari 03:26
Salih Tuna | Akepe çoğ didiştiri duruyo gari 11.03.2025 | 14:15
Bercan Tutar | İşte İsrail’in şeytani planı 04:29
Bercan Tutar | İşte İsrail'in şeytani planı 11.03.2025 | 14:13
YKS geç başvuruları başladı! 2025 ÖSYM kılavuzu ile YKS geç başvuru ücreti ne kadar, son gün ne zaman? 01:51
YKS geç başvuruları başladı! 2025 ÖSYM kılavuzu ile YKS geç başvuru ücreti ne kadar, son gün ne zaman? 11.03.2025 | 16:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY