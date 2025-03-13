Afyonkarahisar’da silah kaçakçılarına operasyon | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar’da yapılan operasyonda, birleştirildiğinde 3 bin 450 tabanca üretilebilecek tabanca gövdesi ile 80 bin 790 adet silah tamamlayıcı parça ele geçirildiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:
"Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Konya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar sonucu; Yasa Dışı Silah İmalatı ve Silah Kaçakçılarına yönelik düzenlediğimiz operasyonda; durdurulan bir aracın içerisinde yapılan aramada; 3 bin 450 adet tabanca gövdesi ve 80 bin 790 adet silah tamamlayıcı parça ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığımızca 'Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı' suçundan 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
Ülkemizin her köşesinde, ruhsatsız silah ticareti yapan silah kaçakçılarına karşı operasyonlarımız devam ediyor ve etmeye devam edecek.
Afyonkarahisar Valimizi, operasyonu koordine eden Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. "
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