Ailesiyle tartışıp, otomobiliyle 7 araca çarptı; o anlar kamerada | Video

Diyarbakır'da, babası ve ağabeyiyle tartışıp, otomobiliyle park halindeki 7 araca bilerek çarparak hasar veren F.T. (26), babasını da darbetti. Bu anlar, kameraya yansırken, çarpma sırasında yaralanan F.T.'nin ehliyetine el koyuldu.