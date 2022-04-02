Video Haber Ailesiyle tartışıp, otomobiliyle 7 araca çarptı; o anlar kamerada | Video
Ailesiyle tartışıp, otomobiliyle 7 araca çarptı; o anlar kamerada | Video

Ailesiyle tartışıp, otomobiliyle 7 araca çarptı; o anlar kamerada | Video

02.04.2022 | 18:38

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Diyarbakır'da, babası ve ağabeyiyle tartışıp, otomobiliyle park halindeki 7 araca bilerek çarparak hasar veren F.T. (26), babasını da darbetti. Bu anlar, kameraya yansırken, çarpma sırasında yaralanan F.T.'nin ehliyetine el koyuldu.

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