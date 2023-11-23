Video Haber AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Tunç Soyer hakkında açıklama | Video
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Tunç Soyer hakkında açıklama | Video

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Tunç Soyer hakkında açıklama | Video

23.11.2023 | 14:10

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Tunç Soyer, kurultay sürecinde yanlış ata oynamasına müteakip adaylığının tehlikeye girdiğini anlayınca bu iki olaydan da ‘siyasi mağduriyet’ çıkarmak istemektedir" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "9 Eylül törenlerinde ecdadımıza hakaret ettiği gerekçesiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldığına dair" haberlere ilişkin açıklama yaptı. Dağ, konuya ilişkin, "İşin özeti şudur; Osmanoğlu ailesinden ve diğer vatandaşlarımızdan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Başsavcılık da İçişleri Bakanlığı'na Tunç Soyer hakkında araştırma yapılmasını talep etmiştir. Talep doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'nca araştırma başlatılmıştır. Bununla ilgili yazı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ulaşınca Tunç Soyer veya ekibi tarafından, zamanlaması da manidar bir şekilde soruşturma başlatılmış gibi bazı basın yayın organlarına servis edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bazı basın yayın organlarında; "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde, belediye binasının önündeki kilise çanını Yunanistan Konsolosluğu'na verdiği iddiasıyla ilgili olarak soruşturma açıldığına" ilişkin haberlere ilişkin, "Bir vatandaşın Seferihisar Kaymakamlığı'na ısrarlı şikâyeti üzerine, bu iddia ile ilgili de İçişleri Bakanlığı'nın araştırması devam etmektedir. Durum bu kadar açık ve net iken başarısızlığını örtbas etmeye çalışan Tunç Soyer, kurultay sürecinde yanlış ata oynamasına müteakip adaylığının tehlikeye girdiğini anlayınca bu iki olaydan da 'siyasi mağduriyet' çıkarmak istemektedir. Bu hal ve davranışlar bizim şimdiye kadar tecrübe ettiğimiz gibi CHP siyasetinin tipik bir örneğidir. Ortada bir soruşturma ya da iddianame bile yokken bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan Sn. Tunç Soyer'e tavsiyemiz; İzmir'in sorunları dağ gibi birikmişken, hemşehrilerimiz hizmet beklerken siyasi ayak oyunlarını bir yana bırakıp hiç olmazsa şu dört ayında belediye başkanı olarak çalışmasıdır" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

FETÖ’cü hain, polisleri tehdit etti: Bunun hesabını vereceksiniz | Video 00:48
FETÖ’cü hain, polisleri tehdit etti: "Bunun hesabını vereceksiniz" | Video 23.11.2023 | 15:05
TCG Anadolu da katılıyor! Antalya’da Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı | Video 13:20
TCG Anadolu da katılıyor! Antalya'da Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı | Video 23.11.2023 | 14:09
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ’dan Tunç Soyer hakkında açıklama | Video 02:08
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Tunç Soyer hakkında açıklama | Video 23.11.2023 | 14:10
Narkogüç-37 Operasyonu’nda 156 şüpheli yakalandı | Video 02:42
Narkogüç-37 Operasyonu'nda 156 şüpheli yakalandı | Video 23.11.2023 | 08:54
Çok konuşulacak itiraf! Dilan Polat ve Engin Polat çifti kara parayı nasıl akladı? Her şeyi tek tek anlattı 02:32
Çok konuşulacak itiraf! Dilan Polat ve Engin Polat çifti kara parayı nasıl akladı? Her şeyi tek tek anlattı 23.11.2023 | 01:41
ABD-Kanada sınırındaki patlamada 2 kişi öldü 00:18
ABD-Kanada sınırındaki patlamada 2 kişi öldü 22.11.2023 | 23:44
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Öğretmenler Günü’nü kutlamak için kısa film 02:54
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğretmenler Günü'nü kutlamak için kısa film 22.11.2023 | 23:22
ABD-Kanada sınırında araçta patlama 00:39
ABD-Kanada sınırında araçta patlama 22.11.2023 | 22:15
Rusya’da iki tren çarpıştı: 25 yaralı 00:37
Rusya’da iki tren çarpıştı: 25 yaralı 22.11.2023 | 22:15
Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı 01:37
Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı 22.11.2023 | 22:15
Bakan Güler, Moldova’lı mevkidaşı ile görüştü 00:34
Bakan Güler, Moldova’lı mevkidaşı ile görüştü 22.11.2023 | 22:15
Banu Parlak gözaltına alındı! Polis evinde ruhsatsız silah buldu 00:35
Banu Parlak gözaltına alındı! Polis evinde ruhsatsız silah buldu 22.11.2023 | 22:56
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı 02:01
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı 22.11.2023 | 22:15
İngiltere parlamentosunda Gazze’de kalıcı ateşkes için oturma eylemi düzenlendi 00:10
İngiltere parlamentosunda Gazze’de kalıcı ateşkes için oturma eylemi düzenlendi 22.11.2023 | 22:15
İsrail gece boyu Gazze Şeridi’ni vurdu: 52 ölü 02:21
İsrail gece boyu Gazze Şeridi'ni vurdu: 52 ölü 22.11.2023 | 22:15
Ahmet Kaya’nın ölüm yıl dönümünde ‘taklit ediyor’ davası! İsmail Yılmaz olayı anlattı: Dezavantajını yaşıyorum! 03:02
Ahmet Kaya’nın ölüm yıl dönümünde ‘taklit ediyor’ davası! İsmail Yılmaz olayı anlattı: Dezavantajını yaşıyorum! 22.11.2023 | 20:41
Başkan Erdoğan’dan A Haber’e özel açıklama: İstanbul, İzmir ve Ankara adayları kim olacak? 00:58
Başkan Erdoğan'dan A Haber'e özel açıklama: İstanbul, İzmir ve Ankara adayları kim olacak? 22.11.2023 | 17:54
Demir Kubbe’yi çökertti, MOSSAD’ı peşine taktı! MİT’ten Gazzeli dahi genci kurtarma operasyonu | Video 04:27
Demir Kubbe'yi çökertti, MOSSAD'ı peşine taktı! MİT'ten Gazzeli dahi genci kurtarma operasyonu | Video 22.11.2023 | 12:27
Başkan Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı’na tebrik telefonu | Video 02:42
Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu | Video 22.11.2023 | 09:50
Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde operasyon! 2 bin 136 firari yakalandı | Video 01:07
Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde operasyon! 2 bin 136 firari yakalandı | Video 22.11.2023 | 08:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA