AK Parti İl binasına saldırı olayına kınama
AK Parti Tuzluca İlçe Başkanı Talip Turan, dün Iğdır AK Parti İl binası önünde bir şahsın satırlı saldırısını kınayarak destek mesajı verdi.
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