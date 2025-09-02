Video Haber AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!

02.09.2025 | 21:31

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar! 39:22
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! 02.09.2025 | 21:31
Apartman görevlisinin bıçaklanarak öldürülmesi güvenlik kamerasında 01:22
Apartman görevlisinin bıçaklanarak öldürülmesi güvenlik kamerasında 02.09.2025 | 18:55
MHP lideri Devlet Bahçeli Hikmet Çetin’le görüştü 03:54
MHP lideri Devlet Bahçeli Hikmet Çetin'le görüştü 02.09.2025 | 17:58
SON DAKİKA | CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı: Kongre iptal edildi! Gürsel Tekin görevlendirildi | Video 20:33
SON DAKİKA | CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı: Kongre iptal edildi! Gürsel Tekin görevlendirildi | Video 02.09.2025 | 16:26
Bakan Yerlikaya: İstanbul’da 417,5 kg uyuşturucu madde ele geçirdik | Video 00:49
Bakan Yerlikaya: "İstanbul'da 417,5 kg uyuşturucu madde ele geçirdik" | Video 02.09.2025 | 11:40
Zabıtayı sopayla döven CHP’li başkanın dosyası kabarık çıktı | Video 01:30
Zabıtayı sopayla döven CHP'li başkanın dosyası kabarık çıktı | Video 01.09.2025 | 16:17
Yalova’da TCG İçel fırkateyni suya indirildi | Video 07:13
Yalova'da TCG İçel fırkateyni suya indirildi | Video 01.09.2025 | 16:14
Hatay’da İYİ Parti ve CHP’li isimlerden Bakan Kurum’a teşekkür | Video 00:41
Hatay'da İYİ Parti ve CHP'li isimlerden Bakan Kurum'a teşekkür | Video 01.09.2025 | 15:01
Başkan Erdoğan Şanghay Zirvesi’nde konuştu | Video 05:04
Başkan Erdoğan Şanghay Zirvesi'nde konuştu | Video 01.09.2025 | 13:56
Başkan Erdoğan, Çin’de Putin’le görüştü! Yakın zamanda ülkemize bekliyoruz | Video 07:20
Başkan Erdoğan, Çin'de Putin'le görüştü! "Yakın zamanda ülkemize bekliyoruz" | Video 01.09.2025 | 11:01
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’le görüştü | Video 00:39
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’le görüştü | Video 01.09.2025 | 09:03
Başkan Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi’nde aile fotoğrafına katıldı | Video 02:39
Başkan Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi’nde aile fotoğrafına katıldı | Video 31.08.2025 | 15:31
Başkan Erdoğan, ŞİÖ zirvesi için Çin’de | Video 09:02
Başkan Erdoğan, ŞİÖ zirvesi için Çin'de | Video 31.08.2025 | 09:12
SON DAKİKA... Özgür Özel’in Gazze algısı tutmadı: TBMM’deki skandal sözlerini bu kez arşiv yalanladı! 02:31
SON DAKİKA... Özgür Özel’in Gazze algısı tutmadı: TBMM’deki skandal sözlerini bu kez arşiv yalanladı! 30.08.2025 | 12:14
Büyük Zaferin 103’üncü yıl dönümü: Başkan Erdoğan Anıtkabir’i ziyaret etti! | Video 20:46
Büyük Zaferin 103'üncü yıl dönümü: Başkan Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti! | Video 30.08.2025 | 11:31
Bakan Ersoy paylaştı: İşte Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk kez yayımlanan görüntüleri! | Video 00:34
Bakan Ersoy paylaştı: İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez yayımlanan görüntüleri! | Video 30.08.2025 | 10:03
MSB’den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı | Video 03:47
MSB’den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı | Video 30.08.2025 | 09:48
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan İsrail için boykot çağrısı: İşgalci Siyonistlerin malları kullanılmamalı | Video 01:20
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan İsrail için boykot çağrısı: "İşgalci Siyonistlerin malları kullanılmamalı" | Video 29.08.2025 | 16:41
CHP’li belediye başkanı, taş döşemek istemeyen zabıtaları sopayla darbetti! O anlar kamerada | Video 00:55
CHP'li belediye başkanı, taş döşemek istemeyen zabıtaları sopayla darbetti! O anlar kamerada | Video 29.08.2025 | 16:17
TBMM Gazze için toplandı! Bakan Fidan: İsrail’in işlediği suçlar cezasız kalmamalı | Video 25:23
TBMM Gazze için toplandı! Bakan Fidan: "İsrail'in işlediği suçlar cezasız kalmamalı" | Video 29.08.2025 | 14:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY