AK Parti'de görev değişimi! 5 il başkanı değişiyor | Video

AK Parti MYK'sı 'değişim' ana gündemiyle toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği kritik toplantıda 2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi bekleniyor. Toplantıda teşkilatlardaki son durum da detaylı bir şekilde ele alınacak. Hatırlanacağı üzere Başkan Erdoğan "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız" demiş, planlanan değişimin 'kırmadan, dökmeden' olacağının altını çizmişti.