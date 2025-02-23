AK Parti'nin yeni sloganı ve icraatları, bu görüntülerle anlatıldı! "Adında AK, ışığında istikbal" | Video

AK Parti'de 12 Ekim'de ilçe, 30 Kasım'da il kongreleriyle başlayan değişim ve tazelenme maratonu bugün Büyük Kongre'yle taçlandı. Tarihi kongrede AK Parti döneminde Türkiye’nin yaşadığı değişim bir video gösterisiyle anlatıldı. O görüntülerde Başkan Erdoğan’ın tarihi konuşmaları da yer aldı…