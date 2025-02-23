Video Haber AK Parti'nin yeni sloganı ve icraatları, bu görüntülerle anlatıldı! "Adında AK, ışığında istikbal" | Video
AK Parti'nin yeni sloganı ve icraatları, bu görüntülerle anlatıldı!

AK Parti'nin yeni sloganı ve icraatları, bu görüntülerle anlatıldı! "Adında AK, ışığında istikbal" | Video

23.02.2025 | 12:07

AK Parti'de 12 Ekim'de ilçe, 30 Kasım'da il kongreleriyle başlayan değişim ve tazelenme maratonu bugün Büyük Kongre'yle taçlandı. Tarihi kongrede AK Parti döneminde Türkiye’nin yaşadığı değişim bir video gösterisiyle anlatıldı. O görüntülerde Başkan Erdoğan’ın tarihi konuşmaları da yer aldı…

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