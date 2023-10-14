Aksaray’da 5 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Aksaray’da ani fren nedeniyle 5 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
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