Aladağlar'da kar kütlesi altında kalan dağcı hayatını kaybetti
Niğde'de 6 kişilik Alman turist gruba rehberlik etmek için Aladağlar'a çıkan dağcı, kar kütlesi altında kalarak hayatını kaybetti. Ölen dağcının cansız bedenini kurtarma çalışmalarına çiğ riski nedeniyle yarın başlanacak.
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