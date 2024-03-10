Video Haber Aladağlar'da kar kütlesi altında kalan dağcı hayatını kaybetti
Aladağlar'da kar kütlesi altında kalan dağcı hayatını kaybetti

Aladağlar'da kar kütlesi altında kalan dağcı hayatını kaybetti

10.03.2024 | 20:02

Niğde'de 6 kişilik Alman turist gruba rehberlik etmek için Aladağlar'a çıkan dağcı, kar kütlesi altında kalarak hayatını kaybetti. Ölen dağcının cansız bedenini kurtarma çalışmalarına çiğ riski nedeniyle yarın başlanacak.

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