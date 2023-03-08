Altılı Koalisyon'un metni İsmail Saymaz'ın da kafasına yatmadı: İki başlılık yaratır | Video
Altılı Koalisyon'un cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı mutabakat metninde ise Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçildiği takdirde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı belirtildi. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV yorumcusu İsmail Saymaz bile mutabakat metninin kriz ve kaos dolu olduğunu kabul etti. Saymaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayısının 7'ye yükseldiğini ifade ederek "Krizlere gebe bir durum" dedi ve iki başlılık yaratacağını ekledi.
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