Video Haber Antalya’da yangın paniği: Yaşlı kadını itfaiye ekipleri son anda kurtardı
Antalya’da yangın paniği: Yaşlı kadını itfaiye ekipleri son anda kurtardı

Antalya’da yangın paniği: Yaşlı kadını itfaiye ekipleri son anda kurtardı

05.12.2023 | 18:37

Antalya’da 4 katlı binanın son katında çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

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