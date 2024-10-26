Video Haber Aydın’da terör örgütü propagandası yapan şahıslara operasyon!
Aydın’da terör örgütü propagandası yapan şahıslara operasyon!

Aydın’da terör örgütü propagandası yapan şahıslara operasyon!

26.10.2024 | 08:35

Aydın’ın Germencik ilçesinde terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Germencik ilçesinde terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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