Aydın’da terör örgütü propagandası yapan şahıslara operasyon! 26.10.2024 | 08:35 Aydın’ın Germencik ilçesinde terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Germencik ilçesinde terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.