Video Haber Bakan Akar: “Vatandaşlarımızın terörle arasında mesafe olmayanlarla aralarına mesafe koyması lazım” | Video
Bakan Akar: “Vatandaşlarımızın terörle arasında mesafe olmayanlarla aralarına mesafe koyması lazım” | Video

Bakan Akar: “Vatandaşlarımızın terörle arasında mesafe olmayanlarla aralarına mesafe koyması lazım” | Video

20.04.2023 | 16:05

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katılan Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar, yaptığı konuşmasında, “Vatandaşlarımızın terörle arasında mesafe olmayanlarla aralarına mesafe koyması lazım” dedi.

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Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, belediye başkanları, milletvekili adayları, parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Milletvekili adaylarına sonuna kadar destek vereceklerini söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "İçinde bulunduğumuz arefe günümüz mübarek olsun, idrak edeceğimiz Ramazan Bayramımız da şimdiden mübarek olsun. Ramazan boyunca güzel bir iklimi hep beraber yaşadık, çok şükür bugün de bayrama kavuşuyoruz. Bu bayramımız biraz buruk geçecek. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi asrın felaketi olarak adlandırılan bir deprem olayını yaşadık. Bu depremde 11 vilayetimiz doğrudan, 100'e yakın ilçemiz ve bine yakın köyümüz de doğrudan etkilendi. 650 bin civarında yıkılan veya onarmak zorunda kaldığımız bağımsız birimimiz var. 14 milyon insan bundan etkilendi ve 50 bin canımızı kaybettik. Üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyası ne yazık ki depremler ülkesi. Son 100 yılda 6 ve üzerinde şiddette olan deprem sayısı 60 civarında. Bunlarda ölen insanlarımız da ne yazık ki 130 bin civarında. Bunu bilerek yaşamak ve buna uygun şekilde hareket etmek zorundayız. Bir felaket meydana geldiğinde de bir irade ortaya koyarak, hep birlikte o yarayı sarmak durumundayız. Allah hepimizin yüzünü güldürsün, kötülere fırsat vermesin diye dua ediyorum. Seçimlerde seçilecek kardeşlerimize de sonuna kadar destek vererek, kendilerini mecliste görmek istediğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

"TERÖRLE ARASINA MESAFE KOYMAYANLARLA ARANIZA MESAFE KOYUN"
Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar da seçimlerde terörle aralarına mesafe koymayanlara karşı vatandaşların da mesafe koyması gerektiğini söyleyerek, "Hep birlikte vatanımız, milletimiz, ülkemiz için ve büyük ve güçlü Türkiye için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son yıllarda nereden nereye geldiğimizi hepiniz gördünüz, hepiniz yaşıyorsunuz ve biliyorsunuz. İnşallah bundan sonra da planlarımızı, projelerimizi, çalışmalarımızı ülkemizin daha da güçlenmesi, kuvvetlenmesi ve büyümesi için sürdüreceğiz. Bu konuda biz milletimizle beraberiz, omuz omuzayız. Tek yumruk tek yürek olarak bu çalışmalarımız devam edecek. Ülkemizin güvenliği ve bekası için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemize karşı tehdit olarak ilk başta PKK var. Bunun yanında YPG var ama Mehmetçik gece demeden gündüz demeden son derece arazi, iklim şartlarında onların peşinde mücadelesini sürdürüyor. Onları çok şükür kazdıkları çukurlara gömdüler, gömmeye devam ediyorlar. Biz bu çalışmaları sürdürerek inşallah yıldan beri milletimizin başına musallat olan bu beladan asil milletimizi kurtarmakta kararlıyız. Çalışmalarımız bu yönde. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlerin ferasetine güveniyoruz. 14 Mayıs yaklaştı geliyor, ne yapacağınızı biliyorsunuz. Terörle arasında mesafe olmayanlarla aranıza mesafe koyun. Terörle mesafesi olmayanlara asla itibar etmeyin. Teröristleri başımıza bela edeceklere asla müsaade etmeyin. Bu konuda ne yapacağınızı biliyorsunuz. 14 Mayıs'ta bu işin gereğini yaptıktan sonra inşallah 15 Mayıs zaferinde sizlerle beraber olmak üzere. Tekrar arefeniz ve bayramınız mübarek olsun" dedi.
Konuşmaların ardından protokol ve parti yönetimi vatandaşlarla bayramlaştı.

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