Video Haber Bakan Bayraktar: "Enerjide merkez ülke olma hedefindeyiz" | Video
Bakan Bayraktar:

Bakan Bayraktar: "Enerjide merkez ülke olma hedefindeyiz" | Video

02.05.2025 | 15:06

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu.

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