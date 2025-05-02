Bakan Bayraktar: "Enerjide merkez ülke olma hedefindeyiz" | Video
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu.
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