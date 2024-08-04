Bakan Fidan Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Refah Sınır Kapısını ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “Eğer hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak, insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız. Onun için elimizden gelen bütün yardımı yapmaya gayret etmeliyiz. İsrail’e yönelik bütün baskıyı arttırmalıyız” dedi.