Video Haber Bakan Fidan, Stoltenberg ve Blinken ile görüştü
Bakan Fidan, Stoltenberg ve Blinken ile görüştü

Bakan Fidan, Stoltenberg ve Blinken ile görüştü

28.11.2023 | 19:45

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

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