Bakan Kurum, deprem bölgesi klibiyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesi klibiyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı. Paylaşımında, "Yükselen her bir yuvada binlerce mimarımızın, mühendisimizin, ustamızın alın teri var. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.