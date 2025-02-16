Video Haber Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e 'atma Ziya' videolu yanıt!
Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e 'atma Ziya' videolu yanıt!

Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e 'atma Ziya' videolu yanıt!

16.02.2025 | 19:13

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile kendisi arasında tartışma yaşandığına ilişkin iddialarını yalanladı. Sosyal medya hesabından Yeşilçam sinemasından 'Atma Ziya' repliklerini içeren bir videolu paylaşım yapan Bakan Kurum, “Özgür Özel, Türk siyasetinin Ziya’sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum” dedi.

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