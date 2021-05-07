Video Haber Bakan Soylu'dan alkol yasağına DSÖ kurallarıyla yanıt | Video

Bakan Soylu'dan alkol yasağına DSÖ kurallarıyla yanıt | Video

Bakan Soylu'dan alkol yasağına DSÖ kurallarıyla yanıt | Video
07.05.2021 | 00:46

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Bakan Soylu, "Alkol meselesi kendiliğinden çıkmış bir iş değil. Biz yaklaşık iki ay gibi bir süre Avrupa'yı hep takip ettik. Onlar bizden biraz daha önce oldular. Biz biraz da onları takip ederek, nasıl kapanıyorlar, nasıl adım atıyorlar, hangi tedbirleri alıyorlar... Bütün bunlar bizim için örnek oldu, öğretici oldu. Bunu açıklıkla söylemek gerekir. Kendi tecrübelerimizle bunları pekiştirdik. İstişarelerimizi yaptık ve bir kendimize yol haritası belirledik." diye konuştu.

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