Bakan Uraloğlu ile Kacır, Tarabya Sahili'nden 100 geminin geçişini izledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhuriyet'in 100. yılında Türk donanmasının Boğaz'dan 100 gemi ile geçiş törenini Tarabya Sahili'nden izledi.