Bakan Yerlikaya duyurdu! 19 ilde terör operasyonu: 40 şüpheli yakalandı! | Video 21.12.2024 | 09:18 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "19 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik son 1 hafta içinde Jandarma tarafından düzenlenen “Gürz-30" operasyonlarında; 40 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik son 1 hafta içinde Jandarma tarafından düzenlenen "Gürz-30" operasyonlarında; 40 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandığını belirterek "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadesini kullandı.Bakan Yerlikaya operasyonlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Manisa, Mersin, Muğla, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van'da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; Terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek, Terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulunmak, Terör örgütüne finans sağlamak, Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.Operasyonlar sonucu: Ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, çok miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum"