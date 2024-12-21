Video Haber Bakan Yerlikaya duyurdu! 19 ilde terör operasyonu: 40 şüpheli yakalandı! | Video
Bakan Yerlikaya duyurdu! 19 ilde terör operasyonu: 40 şüpheli yakalandı! | Video

Bakan Yerlikaya duyurdu! 19 ilde terör operasyonu: 40 şüpheli yakalandı! | Video

21.12.2024 | 09:18

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "19 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik son 1 hafta içinde Jandarma tarafından düzenlenen “Gürz-30" operasyonlarında; 40 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı" dedi.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik son 1 hafta içinde Jandarma tarafından düzenlenen "Gürz-30" operasyonlarında; 40 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandığını belirterek "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya operasyonlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:
"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Manisa, Mersin, Muğla, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van'da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; Terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek, Terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulunmak, Terör örgütüne finans sağlamak, Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu: Ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, çok miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum"
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