Balıkçı Kenan'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘na tepki "Arazimize çöktü!" | Video
Balıkçı Kenan olarak tanınan Kenan Balcı, Beylikdüzü'ndeki dükkanının hemen yanında bulunan araziye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından el konulduğunu iddia etti. Dükkanın çevresini pankartlarla donatan Kenan Balcı, duruma tepki gösterdi.
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